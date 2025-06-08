Sakarya'da Yayla Evinde Yangın: Ekipler Seferber Oldu

Sakarya'da Yayla Evinde Yangın: Ekipler Seferber Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hendek ilçesindeki Çiğdem Yaylası'ndaki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Yangın sonrası evde sadece tahta yığınları kaldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Çiğdem Yaylası'ndaki bir ev alev alev yandı. Ekipler, uzun uğraşlar neticesinde yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Hendek ilçesinde bulunan Çiğdem Yaylası'ndaki bir evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yayla evi adeta alev topuna dönerken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangın sonrasında evden geriye tahta yığınları kaldı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ünlü sanayici Asım Kibar hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı 92 yaşında hayatını kaybetti
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Selfi çekerken ölümle burun buruna geldiğini fark etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Sıfır araba parasına at spermi! Yok satıyor

Sıfır araba parasına at spermi! Yok satıyor
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti

Dünyaca ünlü markanın termosu hastanelik etti
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti

Kurban kesmeyi yasaklayan Kral'dan çarpıcı bir karar daha
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbullun saldırısına uğrayan çocuğun kabusu bitmek bilmedi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi

Bayramda şehrin en büyük AVM'sine gidenler kabusu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.