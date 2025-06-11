Sakarya'da Yayla Evinde Yangın Çıktı

Sakarya'da Yayla Evinde Yangın Çıktı
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Hendek ilçesinde bulunan Çiğdem Yaylası'ndaki evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Sakarya'da yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Hendek ilçesindeki Çiğdem Yaylası'nda meydana geldi. Yayladaki bir evde henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evden geriye beton ve demir yığınları kalırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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