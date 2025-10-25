Sakarya'da Yayaya Otomobil Çarptı: 71 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki kadın, otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Sedat Kirtetepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan N.D.'ye (71), sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 FIF 815 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA