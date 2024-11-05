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Sakarya'da Yaya Geçidinde Feci Kaza: 11 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Yaya Geçidinde Feci Kaza: 11 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, park halindeki bir araca çarpan hafif ticari araç, yaya geçidinden geçen 11 yaşındaki Zühre Deniz A.'ya çarptı. Küçük çocuk hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Sürücü olay yerinden kaçtı, ancak kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde park halindeki araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçan hafif ticari aracın sürücüsü, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı.

Feci kaza, akşam saatlerinde Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan T.D. kontrolündeki 54 HK 322 plakalı Ford marka hafif ticari araç, cadde üzerinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Zühre Deniz A.'ya (11) çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan küçük çocuk refüje düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zühre Deniz'den acı haber geldi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, 11 yaşındaki çocuğa çarparak olay yerinden kaçan sürücü T.D. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 11 yaşındaki Zühre'yi hayattan koparan kaza anı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen küçük kız çocuğuna aracın çarpması ve çocuğun metrelerce savrularak refüje düştüğü anlar yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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