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Sakarya'da Yasaklı Denize Giren Şahsın Cansız Bedenine Ulaşıldı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde yasağa rağmen denize giren bir kişi kayboldu. Cankurtaranlar tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yasağa rağmen girdiği denizde kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali sahillerinde olumsuz deniz durumu, dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girişler yasaklanmıştı. Cankurtaranlar mesai saatlerinde denize giriş yasağı konusunda uyarılarda bulundu. Cankurtaranların mesai saati dışında Kule 9 mevkiinden suya giren Caner İnel (31) isimli vatandaş, girdiği denizde dalgalar arasında kayboldu. Sahildeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen cankurtaranlar arama çalışması başlattı. Ekiplerce devam eden çalışmalar neticesinde İnel'in cansız bedenine kısa sürede ulaşıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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