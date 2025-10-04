Sakarya'da Yasa Dışı Kenevir Hasadı Yapan Şahıs Tutuklandı

Haberler

Karasu ilçesinde jandarma ekiplerine yakalanan R.T. isimli şahıs, yasa dışı kenevir hasadı yaparken suçüstü yakalanarak tutuklandı. Evinin önünde yapılan aramalarda 905 gram esrar ve kenevir bitkileri bulundu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ormanlık alana yasa dışı kenevir hasat etmek için gittiği esnada jandarma ekiplerine suçüstü yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde Karasu ilçesi Kızılcık Mahallesi'nde R.T. (55), isimli şahıs ormanlık araziye yasa dışı kenevir hasat etmek için gittiği esnada jandarma ekiplerine suçüstü yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramalarda ise; 905 gram kubar esrar, 48 kök kenevir bitkisi, 1 adet av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. R.T. isimli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
