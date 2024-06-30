Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da yapılan denetimlerde 7 motosiklet ve 1 araç trafikten men edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın tatil bölgesi Karasu ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde 7 motosiklet ve 1 araç trafikten men edilirken 52 araç sürücüsüne 120 bin 385 lira idari para cezası kesildi.

Sakarya'nın tatil bölgesi Karasu ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde 7 motosiklet ve 1 araç trafikten men edilirken 52 araç sürücüsüne 120 bin 385 lira idari para cezası kesildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipler, şehir genelinde denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede şehrin denize kıyısı olan tatil bölgesi Karasu ilçesi genelinde polis ekiplerince geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. 21 ekip, 60 personelin görev aldığı denetimlerde 177 araç ve 481 şahıs sorgulandı. Yapılan denetimlerde 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 2 kişi hakkında yoklama kaçağı tutanağı düzenlendi. Ayrıca 7 motosikletin ve 1 aracın trafikten men edildiği denetimlerde 52 araç sürücüsüne toplam 120 bin 385 lira idari para cezası uygulandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Sakarya Karasu Tatil Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

 Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

 İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

 Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?

Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title