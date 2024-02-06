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Sakarya'da yapılan denetimlerde 47 şüpheli yakalandı

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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 7 günde yapılan kontrol ve denetimlerde 14 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlatırken, 18 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız tüfek, 5 kesici alet ile çalıntı olduğu tespit edilen 5 motosiklet, bisiklet ve otomobil ele geçirdi. Denetimlerde en az 5 yıl, en çok 28 yıl hapis cezası bulunan 47 şüpheli de yakalandı.

Sakarya'da polis ekiplerince son 7 günde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde 47 şüpheli yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 7 günde yapılan kontrol ve denetimlerde 14 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlatırken, 18 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız tüfek, 5 kesici alet ile çalıntı olduğu tespit edilen 5 motosiklet, bisiklet ve otomobil ele geçirdi. Denetimlerde en az 5 yıl, en çok 28 yıl hapis cezası bulunan 47 şüpheli de yakalandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Sakarya Güvenlik Yakalama Hırsızlık Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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