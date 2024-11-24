Sakarya'da Yangın: Tek Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Çatalköprü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tek katlı evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. SAKTİM ekiplerinin de destek verdiği yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA