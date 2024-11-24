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Sakarya'da Yangın: Tek Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Sakarya'da Yangın: Tek Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Akyazı ilçesindeki bir evde çıkan yangın, evin tamamen kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Çatalköprü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tek katlı evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. SAKTİM ekiplerinin de destek verdiği yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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