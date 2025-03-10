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Sakarya'da Yangın: İki Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu

Sakarya'da Yangın: İki Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde A.T.'ye ait iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süreli mücadelesiyle kontrol altına alındı. Yangın esnasında ailenin evde olmaması büyük bir facianın önünü kapattı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde adeta alev topuna dönen iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Vakıf Mahallesi'nde A.T.'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede alevler evi sararken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, adeta alev topuna dönen evi söndürmek için seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ailenin evde olmaması muhtemel facianın önüne geçerken yangın sebebiyle mahalleli sokağa döküldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangın hususuna ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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