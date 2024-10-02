Sakarya'da Yangın: İki Çocuk Kurtarıldı

Sakarya'nı Geyve ilçesinde bir evde çıkan ve yakınındaki iki eve daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması neticesinde söndürülürken, yangında mahsur kalan 2 çocuk ekiplerce kurtarıldı.

Camikebir Mahallesi Paşa Sokak'ta yabancı uyrukluların ikamet ettiği K.B.'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Büyüyen yangın, biri tarihi olmak üzere iki eve sıçradı. Yangında 2 çocuk mahsur kalırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, 2 çocuğu mahsur kaldığı yerden kurtarırken, yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın neticesinde 3 evde maddi hasar oluşurken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA