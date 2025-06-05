Sakarya'da Yangın: Evin Alevlere Teslim Olması

Sakarya'da Yangın: Evin Alevlere Teslim Olması
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Adapazarı'nda bir evde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde adeta alev topuna dönen ev, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Adapazarı-Kaynarca D020 kara yolu üzeri Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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