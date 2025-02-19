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Sakarya'da Yangın: Akyazı'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Sakarya'da Yangın: Akyazı'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alev alev yanan tek katlı evin çatısı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Küçücek Cumhuriyet Mahallesi Bağlar Sokak üzerinde Y.S.'ye ait evin çatısında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken yangına müdahale etmeye çalışan bir kişi dumandan etkilendi. Bölgeye ulaşan ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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