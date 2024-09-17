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Sakarya'da Yalnız Yaşayan 72 Yaşındaki Adamın Cansız Bedeni Bulundu

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Karasu ilçesinde komşuları tarafından 3 gündür görülmeyen 72 yaşındaki Mehmet Güneli'nin evinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3 gündür göremedikleri komşuları için endişelenen vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, pencereden girdikleri evde 72 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay, Yalı Mahallesi Akasya Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri yalnız yaşayan 72 yaşındaki Mehmet Güneli'yi yaklaşık 3 gündür göremeyince durumdan şüphelenerek konuyu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın ikinci katındaki evin açık penceresinden içeri giren ekipler, Güneli'yi salonda bulunan koltukta hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol neticesinde Mehmet Güneli'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hayatını kaybeden Güneli'nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere Karasu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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