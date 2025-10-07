Sakarya'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı
Sakarya'da hakkında hapis cezası bulunan bir şahıs, suç ortağıyla birlikte saklandığı adreste yakalanarak tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir aranan bir hükümlünün izini sürdü. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda; hakkında 7 yıl 6 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.C. (24) isimli şahıs, E.Ç. (23) ile birlikte saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli M.B.C.'nin, silahla tehdit suçundan 6 yıl 9 ay, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan ise 6 ay 20 gün hapis cezası ile arandığı öğrenildi. Operasyonda yapılan aramalarda; 630 gram sentetik kannabinoid yapımında kullanıldığı değerlendirilen aseton, 129,18 gram sentetik kannabinoid maddesi, 0,25 gram metamfetamin, 0,32 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 1 ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA