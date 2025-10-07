Sakarya'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı

Sakarya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, suç ortağıyla birlikte saklandığı adreste yakalandı. Uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirilen operasyonda 2 şahıs tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir aranan bir hükümlünün izini sürdü. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda; hakkında 7 yıl 6 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.C. (24) isimli şahıs, E.Ç. (23) ile birlikte saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli M.B.C.'nin, silahla tehdit suçundan 6 yıl 9 ay, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan ise 6 ay 20 gün hapis cezası ile arandığı öğrenildi. Operasyonda yapılan aramalarda; 630 gram sentetik kannabinoid yapımında kullanıldığı değerlendirilen aseton, 129,18 gram sentetik kannabinoid maddesi, 0,25 gram metamfetamin, 0,32 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 1 ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA