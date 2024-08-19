Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 128 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya'da jandarma ekiplerince 15 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 128 şüpheli gözaltına alınırken 2'si tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti ile imalatının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, 15 gün içinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 128 şüpheli gözaltına alınırken 2'si tutuklandı. Yapılan aramalarda, 712 bin 800 adet boş 3 bin 200 dolu makaron, 160 kilogram açık tütün, bin 199 kök kenevir, 20.367 gram kubar esrar, 887 gram sentetik uyuşturucu, 52 gram kenevir tohumu, 43 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 16 adet extacy hap, 15 sentetik ecza hap, 22 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 10 kilogram katı zirai gübre, 1 litre sıvı zirai gübre, 3 sigara dolum makinesi, 11 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. - SAKARYA