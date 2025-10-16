Haberler

Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: İki Şüpheli Serbest Bırakıldı

Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: İki Şüpheli Serbest Bırakıldı
Güncelleme:
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve kaçak sigara ele geçirildi, ancak şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda Serdivan ilçesinde ikamet eden Ö.D. (31) isimli şahsın evinde yapılan aramada, (1) aram A-M Maddesi, 60 adet sentetik ecza ve 5 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Ayrıca Serdivan ilçesinde B.T. (29) isimli şahsın iki ayrı iş yerinde yapılan aramada, 55 bin 400 adet dolu makaron, 3 bin 200 adet boş makaron, 6 adet elektronik sigara ve 30 adet puro ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - SAKARYA

