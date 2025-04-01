Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt

Bakan Tunç'tan Özgür Özel'in Silivri iddialarına sert yanıt
Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz

Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı
Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

Vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
Bakan Yumaklı'dan kredi müjdesi! Yarısını devlet ödeyecek, kalan kısmı da faizsiz olacak

Kredi müjdesi! Yarısını devlet ödeyecek, kalan kısmı da faizsiz olacak

Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 41 Tutuklama

Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 41 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da jandarma ekipleri, son bir ayda gerçekleştirdikleri 177 operasyonda 213 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalananlardan 41'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar sırasında çok miktarda uyuşturucu ve kaçak ürün ele geçirildi.

Sakarya'da jandarma ekiplerince son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 213 şüpheliden 41'i tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit vermiyor. 01-31 Mart 2025 tarihlerinde yapılan 177 operasyonda gözaltına alınan 213 şüpheliden 41'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda 3 bin 838 gram bonzai, 2 bin 163 gram kubar esrar, 931 gram metamfetamin, 20 gram bonzai ham maddesi, 14 gram skunk, 27 kök kenevir, 28 gram kenevir tohumu, 6 adet hassas terazi, 34 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 96 bin 400 adet makaron, 77 bin 915 adet dolu makaron, 260 paket kaçak sigara, 30 adet elektronik sigara, 20 kilogram nargile tütünü, 2 adet tabanca, 50 adet tabanca fişeği, 1 adet tabanca susturucusu, 4 adet sahte pasaport, 1 adet sahte plaka, 13 adet cep telefonu, 1 adet flash bellek, 1 adet bilgisayar, 1 adet motosiklet, 220 gram kokain, 153 gram amfetamin ve 108 adet sentetik hap ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.