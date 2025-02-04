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Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 180 Gözaltı, 20 Tutuklama

Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 180 Gözaltı, 20 Tutuklama
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Sakarya'da jandarma tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında son bir ayda 180 şüpheli gözaltına alınırken, 20'si tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve kaçak ürünler ele geçirildi.

Sakarya'da jandarma ekiplerince son bir ayda gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 180 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde uyuşturucuya ve kaçakçılığa geçit vermiyor. 01-31 Ocak 2025 tarihlerinde yapılan 149 operasyonda gözaltına alınan 180 şüpheliden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda; 5 kilo 566 gram kubar esrar, 862 gram bonzai, 237 gram metamfetamin, 266 gram amfetamin, 290 Ml. Amfetamin, 133 adet sentetik hap, 22 kök kenevir, 45 gram kenevir tohumu, 10 gram kokain, 1 gram eroin, 2 gram afyon sakızı, 39 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet hassas terazi, 4 adet sikke, 5 adet muhtelif eski eser, 6 adet dedektör, 10 adet muhtelif kazı malzemesi, 240 litre etil alkol, 511 paket kaçak sigara, 250 adet kaçak parfüm, 3 bin kilogram kaçak tütün, 22 bin 350 adet dolu makaron, 500 adet aroma verici kit, 1 adet elektronik sigara, 15 kilogram nargile tütünü, 7 adet sahte para, 13 adet büyükbaş hayvan, 3 adet bıçak, 1 adet sopa, 1 adet biber gazı ve 1 adette muşta ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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