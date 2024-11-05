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Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 161 Gözaltı, 18 Tutuklama

Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 161 Gözaltı, 18 Tutuklama
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Sakarya'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 161 kişi gözaltına alındı, bunlardan 18'i tutuklandı. Operasyonlar sırasında çok miktarda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi.

Sakarya'da jandarma ekiplerince bir ayda gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 161 şüpheliden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarına ilişkin çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Ekim ayında yapılan operasyonlarda 161 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda ise 636 bin 723 adet makaron 12 bin 512 paket kaçak sigara, bin 223 kilogram kaçak tütün, 21,586 gram sentetik uyuşturucu, 2,646 gram kubar esrar, 1,600 gram amfetamin, 1,110 gram metamfetamin, 917 gram skunk, 60 adet sentetik hap, 16 gram kenevir tohumu, 10 mililitre amfetamin, 3 kök kenevir bitkisi, 1 kök skunk, 45 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 7 adet hassas terazi, 298 litre kaçak alkol, 98 adet eski eser, 103 adet elektronik sigara ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit 98 bin 250 lira ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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