Sakarya'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: Anne ve Oğlu Tutuklandı

Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, anne ve oğlu tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi.

Sakarya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan 3'ü alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, uyuşturucu ticareti yapan anne ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde Erenler ilçesi Yeni Mahalle'de uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda A.Ö. (49) ve oğlu K.Ö.'nün (19); O.G. (28), K.G. (29) ve H.D. (29) isimli şahıslara uyuşturucu madde sattıkları belirlendi. Düzenlenen operasyonda 2 parça halinde 0,45 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 3 adet sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya takılı şarjör, uyuşturucu satışında kullanılan şeffaf poşet parçaları ile 5 adet pantolon ele geçirildi. Gözaltına alınan O.G., K.G. ve H.D. isimli şahıslar, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, A.Ö ve oğlu K.Ö. sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
