Sakarya'da Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan Şüpheli Yakalandı
Sakarya'da uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı tespit edilen 30 yaşındaki T.D., polis tarafından Kuzey Marmara Otoyolu'nda yakalandı. Araçta 200 kilogram sentetik cannabinoid yapımında kullanılacak 2 kilogram hammaddesi ele geçirildi. Şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Sakarya'da uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı tespit edilen şüpheli, Kuzey Marmara Otoyolu'nda polis ekiplerince yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı tespit edilen T.D.(30) isimli şüphelinin kullandığı araç, Adapazarı İlçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda yakalandı. Yapılan aramada, 200 kilogram sentetik cannabinoid yapımında kullanılacak olan 2 kilogram (a)-(m) 2201 sentetik cannabinoid hammaddesi, ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

