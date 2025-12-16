Haberler

Uyuşturucu ve uyarıcı madde satacağı tespit edilen şüpheliyi jandarma yakaladı

Uyuşturucu ve uyarıcı madde satacağı tespit edilen şüpheliyi jandarma yakaladı
Güncelleme:
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapacağı tespit edilen 46 yaşındaki O.A., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Üst ve aracında yapılan aramada 2 bin 700 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satacağı tespit edilen 46 yaşındaki şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri daha önceden irtibatlı olduğu şahıs ve şahıslara satacağı öğrenilen O.A. (46) isimli şüpheli, yapılan takip neticesinde Uzunkum Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üst ve aracında yapılan aramada, 50 adet kutu içerisinde toplam 2 bin 700 adet sentetik ecza ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. - SAKARYA

