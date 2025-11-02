Haberler

Sakarya'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Güncelleme:
Adapazarı'nda yapılan narkotik operasyonunda, 8 kilo 500 gram sentetik cannabinoid ve çeşitli uyuşturucu malzemeler ele geçirildi. Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen N.T. tutuklanırken, E.Ö. ise serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Karaköy Mahallesi'nde N.T. (37) isimli şahsın, E.Ö. (38) isimli kişiye uyuşturucu madde sattığının tespit edilmesi üzerine işlem başlatıldı. Yapılan üst ve ev aramasında 8 kilo 500 gram sentetik cannabinoid maddesi yapımında kullanılan 85 gram a-m 2201 bonzai ham maddesi, 7 parça halinde 220 gram bonzai yapımında kullanılan oğul otu, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo, 2 adet uyuşturucu madde satmak için kullanılan kaşık, 266 bin 590 TL ve 50 euro uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen nakit paralar ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ö. isimli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken N.T. isimli şüpheli ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
