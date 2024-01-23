Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama

Sakarya'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ve aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarında yakalanan 67 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarda 3 kilogram kubar esrar, 39 gram metamfetamin, 17 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise 61 şüpheli gözaltına alınırken 6'sı tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - SAKARYA