Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

SAKARYA'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün ve bugün Karasu ve Kocaali ilçelerinde bulunan 2 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 6 kilogram kubar esrar, 1 kilogram bonzai, 326 gram metamfetamin, 45 gram kokain, 200 gram skunk, 181 kök kenevir, 3 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 62 bin 200 TL ele geçirildi. Operasyonda ayrıca, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 158 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu, 6 şüpheli, gözaltına alındı. (DHA)