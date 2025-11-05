Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Yabancı Uyruklu Kadın Tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 yabancı uyruklu kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet savcılığı koordinesinde Karasu ilçesinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde operasyon düzenlendi. Yabancı uyruklu L.B. (40), G.A. (35) ve G.B. (34) isimli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda; toplam 84 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 8 adet cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Uyuşturucu satıcılarının geliştirdikleri yeni yöntemlere ve yakalanmamak için aldıkları tedbirlere rağmen Sakarya İl Jandarma Komutanlığı yeni taktikler ve sahip olduğu teknik imkanlarla mücadelesine kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın bu mücadelede bizlere yardımcı olmaları memnuniyet vericidir" ifadeleri de yer aldı. - SAKARYA