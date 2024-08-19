Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Hendek ve Pamukova ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonun 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Hendek ve Pamukova ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda Ö.İ. ve F.K. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda. 23 kilo 130 gram kubar esrar, 405 kök kenevir bitkisi, 60 kök skunk bitkisi, 10 kilogram skunk ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, kan ve idrar örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - SAKARYA