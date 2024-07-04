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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Kilo Tütün ve 10 Kök Kenevir Ele Geçirildi

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Sakarya'nın Hendek ve Akyazı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo tütün, 10 kök kenevir bitkisi, bin 500 adet dolu makaron ele geçirildi.

Sakarya'nın Hendek ve Akyazı ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo tütün, 10 kök kenevir bitkisi, bin 500 adet dolu makaron ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadele operasyonları sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hendek ve Akyazı ilçelerinde ekiplerce iki şüphelinin ev ve eklentileri ile arazilerinde arama gerçekleştirdi. Aramalarda; 10 kök kenevir bitkisi, 10 kilo tütün, bin 500 adet dolu makaron, 500 gram kıyılmış tütün, 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet sigara sarma makinası ve 1 adet elektronik sigara dolum makinası ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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