Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
Sakarya'nın Serdivan ve Sapanca ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda metamfetamin ve bonzai ele geçirildi.

Sakarya'nın Serdivan ve Sapanca ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticareti ve imalatına geçit vermiyor. Bu çerçevede ekipler, O.U. (46) isimli şahsın Serdivan ilçesinde konakladığını tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 547 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Sapanca ilçesinde yürütülen planlı faaliyet çerçevesinde ise yakalanan B.E.Y. (26) isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında satışa hazır 2 ayrı şeffaf poşet içerisinde 350 gram bonzai kannabinoid ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - SAKARYA

