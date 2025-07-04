Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonda, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan S.A. (29) ve M.Ç. (43) tutuklandı. Operasyonda 107 gram bonzai ve 85 gram metamfetamin ele geçirildi.
Sakarya'da Serdivan ve Erenler ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticareti ve imalatına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Serdivan ve Erenler İlçesinde yapılan operasyonda S.A. (29) ve M.Ç. (43) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 107 gram bonzai, 85 gram metamfetamin, 1 tabanca, 1 cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa