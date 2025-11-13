Haberler

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Tutuklandı

Güncelleme:
Sakarya'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kapalı ortamda kenevir ekimi yapan bir kişi ve başka bir şüpheli tutuklandı. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Sakarya'da jandarma ekiplerince uyuşturucu suçlarıyla mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda iki şüpheli tutuklandı. Şahıslardan birinin, iklimlendirme sistemi ile kapalı ortamda kenevir ekimi yaptığı tespit edildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu suçlarıyla mücadele çerçevesinde Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Kocaali ve Adapazarı ilçelerinde operasyon düzenlendi. Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında ikamet eden S.K. (39) isimli şüphelinin, evinde iklimlendirme sistemiyle kapalı ortamda kenevir ekimi yaptığı tespit edildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada; 29 kök kenevir bitkisi, bin 650 gram kubar esrar maddesi, 1 adet iklimlendirme sistemi, 1 adet vantilatör, 1 adet elektrikli ısıtıcı, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet hassas terazi, 16 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi. Adapazarı ilçesinde ise M.K. (24) isimli şahsın ev ve aracında yapılan aramada ise; 425 gram kubar esrar maddesi ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K. ve M.K. isimli iki şahıs tamamlanan adli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
