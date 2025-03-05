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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanırken, toplam 3 kilo 104 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticareti ve imalatını engellemek için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Karasu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda Y.C. (44) ve B.Y. (39) gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1 kilo 715 gram kubar esrar ile 1 kilo 389 gram sentetik uyuşturucu olmak üzere toplam 3 kilo 104 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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