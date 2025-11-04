Haberler

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

Güncelleme:
Sakarya'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, üzerinde ve evinde 728 gram uyuşturucu madde bulunan E.D. tutuklandı. Esrar ve skunk maddeleri ele geçirildi.

Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarıyla mücadele çerçevesinde Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Söğütlü ilçesinde ikamet eden E.D. (37) isimli şahsın üzerinde, evinde ve bahçesinde yapılan aramada 2 gram kubar esrar, kavanoz içerisinde 26 gram esrar ve kurutulmaya bırakılmış vaziyette 700 gram skunk ele geçirildi. E.D.'nin ifadesinde uyuşturucuyu Y.S. (50) isimli şahıstan temin ettiğini söylemesi üzerine ekipler harekete geçti. Gözaltına alınan Y.S., skunk maddesini H.D. (54) isimli şahıstan aldığını beyan etti. Bunun üzerine H.D.'nin ikametinde yapılan aramada da 2 bin gram skunk maddesi ele geçirildi. Tamamlanan adli işlemlerin ardından E.D. ve Y.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
