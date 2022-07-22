Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: Baba ve oğlu gözaltına alındı - Haberler

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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: Baba ve oğlu gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: Baba ve oğlu gözaltına alındı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince 369 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu gözaltına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince 369 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu gözaltına alındı.

Karasu ilçesinde iki şüphelinin uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Yassıgeçit Mahallesi'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, fındık bahçesinde yapılan aramada bahçenin farklı noktalarında ekilmiş ve bakımı yapılmış vaziyette 362 kök ve 7 kök kurutulmaya bırakılmış vaziyette toplam 369 kök kenevir bitkisi tespit edilerek el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan baba S.Y. ve oğlu M.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Sakarya Karasu 3. Sayfa Haberler

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