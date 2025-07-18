Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı, 1 Tutuklama

Sakarya'da 1 haftada yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Bu çerçevede 14-17 Temmuz tarihlerinde uyuşturucu kullanıcıları ile sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 9 şüpheli yakalandı. Aralarında uyuşturucu sattığı tespit edilen 1 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 341 kök kenevir bitkisi, 312 gram kubar esrar, 43 gram bonzai, 1 gram metamfetamin ve 1 adet iklimlendirme sistemi ele geçirildi. - SAKARYA