Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı, 1 Tutuklama

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı, 1 Tutuklama
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Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınırken, aralarından 1 şüpheli tutuklandı. Operasyonda birçok uyuşturucu madde ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

Sakarya'da 1 haftada yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Bu çerçevede 14-17 Temmuz tarihlerinde uyuşturucu kullanıcıları ile sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 9 şüpheli yakalandı. Aralarında uyuşturucu sattığı tespit edilen 1 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 341 kök kenevir bitkisi, 312 gram kubar esrar, 43 gram bonzai, 1 gram metamfetamin ve 1 adet iklimlendirme sistemi ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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