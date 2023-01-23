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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sorumluluk bölgelerindeki uyuşturucu operasyonlarını sürdürüyor. Uyuşturucu madde imal ve ticaret suçuna yönelik harekete geçen ekipler 17 Ocak Salı günü sabah saat 07.00'da eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Bu çerçevede toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheliye ev hapsi ve 3 şüpheliye ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Sakarya Akyazı 3. Sayfa Haberler

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