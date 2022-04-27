Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Haberler

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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Sakarya'da polis ekiplerince 3 ayrı ilçede uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da polis ekiplerince 3 ayrı ilçede uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehirde uyuşturucu madde ve ticaretine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Geyve, Sapanca ve Adapazarı ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda; G.A., E.D., H.D., O.Ş. ve B.B. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise; 533 adet uyuşturucu ectasy maddesi, 41,17 gram toz esrar maddesi, 1 adet kurusıkı tabanca, 20,41 gram metamfetamin maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 0,54 gram bonzai ve bir adette hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu Maddesi Ticareti Yapma ve Sağlama suçundan işlem yapılan 6 şüpheliden, 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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