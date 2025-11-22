Haberler

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Sapanca, Karasu ve Serdivan ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Sakarya'nın Sapanca, Karasu ve Serdivan ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir genelinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede İstanbul'dan, Sapanca'ya uyuşturucu madde getirdiği belirlenen K.O. (55), Y.K. (19), Y.A. (25) ve M.A. (24) isimli şüphelileri, Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde Uzunkum Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda bin 880 adet SYMRAM marka uyuşturucu hap ile 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Öte yandan Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında ikamet ettiği tespit edilen H.T. (36)'nin adresinde yapılan aramada; yaklaşık 300 gram bonzai yapımında kullanıldığı değerlendirilen 3 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 40 gram bonzai ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Serdivan'da ikamet eden Ö.M.T. (35)'nin adresinde gerçekleştirilen operasyonda ise 19 kök kenevir bitkisi, 3 kilo 150 gram kubar esrar, 1 adet iklimlendirme sistemi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 bin TL ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından Y.K. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol hükümleri uygulanırken; K.O., Y.A., M.A., H.T. ve Ö.M.T. isimli 5 şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor

Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Kar maskesi takıp Trabzonspor maçlarına giderdim

Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Ben Trabzonsporluyum
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı

İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey 2 alay askerin gelişiyle başladı
İspanyol teknik adamın Arda Güler için söyledikleri olay oldu: O tam bir...

İspanyol teknik adamın Arda için söyledikleri olay oldu: O tam bir...
Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi

Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.