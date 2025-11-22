Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca, Karasu ve Serdivan ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir genelinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede İstanbul'dan, Sapanca'ya uyuşturucu madde getirdiği belirlenen K.O. (55), Y.K. (19), Y.A. (25) ve M.A. (24) isimli şüphelileri, Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde Uzunkum Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda bin 880 adet SYMRAM marka uyuşturucu hap ile 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Öte yandan Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında ikamet ettiği tespit edilen H.T. (36)'nin adresinde yapılan aramada; yaklaşık 300 gram bonzai yapımında kullanıldığı değerlendirilen 3 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 40 gram bonzai ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Serdivan'da ikamet eden Ö.M.T. (35)'nin adresinde gerçekleştirilen operasyonda ise 19 kök kenevir bitkisi, 3 kilo 150 gram kubar esrar, 1 adet iklimlendirme sistemi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 bin TL ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından Y.K. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol hükümleri uygulanırken; K.O., Y.A., M.A., H.T. ve Ö.M.T. isimli 5 şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SAKARYA