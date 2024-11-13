Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda elektrik kutusundan çıkan uyuşturucu dikkat çekti.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticareti ve imalatına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Karası ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda A.M. (32), M.K.(31), F.T. (30) ve M.D. (26) isimli şüpheliler gözaltına alındı. 205 gram metamfetamin 125 adet tabanca fişeği, 4 cep telefonu, 2 adet hassas terazi, 2 adet tablet, 2 dizüstü bilgisayar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken elektrik kutusundan çıkan uyuşturucu dikkat çekti. - SAKARYA