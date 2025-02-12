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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 36 Şüpheli Yakalandı

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 36 Şüpheli Yakalandı
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Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 36 şüpheli gözaltına alındı; çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticareti ve imalatının engellenmesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alınırken iki şüphelinin 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandıkları ortaya çıktı. Yapılan aramalarda ise; 1 kilo 676 gram sentetik kannabinoid maddesi, 215 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan aseton maddesi, 5,70 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde, 14 parçadan oluşan 19.93 gram skunk, 2.43 gram metamfetamin, 1.12 gram esrar, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tüfek, 3 kartuş ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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