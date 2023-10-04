Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.