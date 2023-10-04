Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince eş zamanlı şekilde 3 ayrı adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince 3 adrese eş zamanlı şekilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerini sürdüğü öğrenildi. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa