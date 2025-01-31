Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı
Sakarya'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, evlerinde 340 gram bonzai ve 27 gram metamfetamin bulunan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SAKARYA (İHA) – Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Serdivan ve Hendek ilçelerinde M.E.O. (29), F.V. (32) ve H.T. (32) isimli şahısların ev ve eklentilerine yapılan aramada 340 gram bonzai, 27 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA