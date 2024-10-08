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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kilo Bonzai Ele Geçirildi

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kilo Bonzai Ele Geçirildi
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Sakarya'nın Sapanca, Karasu ve Akyazı ilçelerinde düzenlenen jandarma operasyonunda toplamda 20 kilo 760 gram bonzai maddesi ele geçirilirken, 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Sapanca, Karasu ve Akyazı ilçelerinde jandarma gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 20 kilo 760 gram bonzai maddesi ele geçirilirken, 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şehir genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, KOM Şube Müdürlüğü ile Sapanca, Karasu ve Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde dün 3 ilçede uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bulunan Fevziye Mahallesi'nde yapılan operasyonda; 20 kilo 760 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan M.Ö.Ç. isimli şahıs, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karasu Yalı Mahallesi'nde yapılan operasyonda; 25 gram metamfetamin, 30 gram kubar esrar, 8 gram bonzai, 10 Ml sıvı amfetamin, 3 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, 2 adet sentetik hap, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 52 adet fişek, 2 adet cep telefon ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 400 TL nakit para ele geçirildi. Yakalanan R.K.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akyazı Salihiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda ise; 20 gram kubar esrar, 6 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda yakalanan O.K., sevk edildiği Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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