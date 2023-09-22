Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda 1 kilo 785 gram esrar, 59 kök kenevir, 50 gram kenevir tohumu, 10 gram kokain ve çeşitli silahlar ele geçirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Karasu ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 2 kişinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1 kilo 785 gram esrar, 59 kök kenevir, 50 gram kenevir tohumu, 10 gram kokain, 2 av tüfeği, 2 tabanca, 1 uçaksavar fişeği, 7 makineli tüfek fişeği ile 10 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.