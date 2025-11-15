Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 121,8 Gram Bonzai Ele Geçirildi

14 Kasım tarihleri arasında polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 121,8 gram bonzai ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10–14 Kasım 2025 tarihleri arasında uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Bu çerçevede 121,8 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Yakalanan T.O. (40 isimli şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda ise; 10 ayrı suçtan 26 yıl 8 ay hapis cezası bulunan K.T. (34), 20 yıl 6 ay cezası bulunan M.K. (28) ve 19 yıl 3 ay cezası bulunan F.K. (37) yakalanarak cezaevine teslim edildi. - SAKARYA