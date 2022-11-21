Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 100 şüpheli yakalandı Onlarca uyuşturucu ve 60 bin liraya yakın para ele geçirildi Sakarya'da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde son bir hafta içerisinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 100...

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 100 şüpheli yakalandı

Onlarca uyuşturucu ve 60 bin liraya yakın para ele geçirildi

SAKARYA - Sakarya'da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde son bir hafta içerisinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 100 şüpheli yakalandı ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 59 bin 975 lira ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, 14-20 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 100 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 3 kilo 710 gram sentetik uyuşturucu, 855 gram esrar, 285 gram metamfetamin, 88 gram kokain, 25 gram skunk, 29 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 21 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 59 bin 975 lira ele geçirildi.

Öte yandan, ekiplerin nefes kesen uyuşturucu operasyonları da polis kameralarına yansıdı.