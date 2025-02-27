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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilogram Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilogram Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi
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Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram 100 gram sentetik ecza hap ve 14 bin sentetik ecza hap ile 50 gram metamfetim ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram 100 gram sentetik ecza hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 14 bin sentetik ecza hap ve 50 gram metamfetim ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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