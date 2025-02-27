Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilogram Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi
Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram 100 gram sentetik ecza hap ve 14 bin sentetik ecza hap ile 50 gram metamfetim ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'da polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram 100 gram sentetik ecza hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 14 bin sentetik ecza hap ve 50 gram metamfetim ele geçirildi. - SAKARYA