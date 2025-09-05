Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 72 kök kenevir ve 58 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 63 yaşındaki A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede jandarma ekiplerince 3 Eylül Çarşamba günü A.K. (63) isimli şahsın Geyve ve Erenler ilçelerinde bulunan ikametgah ve işyerlerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada; 72 kök kenevir, 58 kök skunk bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 5 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA