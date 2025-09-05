Haberler

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 72 kök kenevir ve 58 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 63 yaşındaki A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede jandarma ekiplerince 3 Eylül Çarşamba günü A.K. (63) isimli şahsın Geyve ve Erenler ilçelerinde bulunan ikametgah ve işyerlerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada; 72 kök kenevir, 58 kök skunk bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 5 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'nin otomotiv, plastik ve yapı devi konkordato ilan etti

Otomotiv, plastik, yapı! Türkiye'nin dev grubu konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biri 16, diğeri 17 yaşında! Genç kızların kavgası kanlı bitti

Biri 16, diğeri 17 yaşında! Genç kızların kavgası kanlı bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.