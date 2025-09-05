Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede jandarma ekiplerince 3 Eylül Çarşamba günü A.K. (63) isimli şahsın Geyve ve Erenler ilçelerinde bulunan ikametgah ve işyerlerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada; 72 kök kenevir, 58 kök skunk bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 5 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA