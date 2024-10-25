Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Sakarya'nın Karasu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde kaçakçılığa ve uyuşturucu imalatı ile ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. M.Ö. isimli şahsın İstanbul'dan getireceği uyuşturucu maddeyi Karasu ilçesinde satacağı yönünde alınan istihbari bilgi neticesinde harekete geçen jandarma ekipleri, şahsın kullandığı araç durduruldu. Ekiplerce araç içerisinde yapılan aramada 1 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA